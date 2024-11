Mali : La Bad et les autorités de Bamako entament une revue conjointe du portefeuille pays

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024

Selon un communiqué de presse, l’objectif visé était de convenir avec les autorités et toutes les parties prenantes, des voies et moyens pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes. L’atelier de restitution des conclusions de la mission de la Banque avec les différentes parties prenantes a rassemblé plus de 80 participants : responsables des départements ministériels qui mettent en œuvre les principaux projets de la Banque au Mali, partenaires techniques et financiers, responsables des unités de gestion des projets, représentants de la société civile et responsables de divers échelons de l’administration publique malienne.



L’atelier a permis de passer en revue la situation d’exécution des opérations afin de retenir les activités à mettre immédiatement en œuvre pour améliorer les taux d’engagement et de décaissement des projets, de discuter avec la partie nationale de la liste de projets éligibles à la restructuration ou à l’annulation. Il s’agissait aussi d’évaluer la mise en œuvre du Plan d’amélioration de la performance de portefeuille, élaboré au cours de la revue du portefeuille en 2023, tout en faisant ressortir les points forts et points faibles du mécanisme de suivi mis en place. La rencontre consistait enfin à proposer un nouveau plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays avec des échéances de court et moyen terme.

«Je salue les excellentes relations entre la Banque africaine de développement et la République du Mali. J’invite les parties prenantes à s’approprier les recommandations issues de la présente revue pour une amélioration de la performance du portefeuille en vue d’avoir un impact positif des allocations de la Banque en faveur du Mali », a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances Abdoulaye Traoré.



« À la Banque africaine de développement, nous sommes ravis d’être avec vous aujourd’hui pour contribuer au développement socio-économique du Mali. Nous continuerons à être à vos côtés, pour soutenir le gouvernement sur ses priorités », a affirmé, pour sa part, Adalbert Nshimyumuremyi, responsable pays de la Banque au Mali.



La revue de la performance du portefeuille pays du Mali s’est clôturée par une session de renforcement des capacités des parties prenantes à la mise en œuvre des projets financés par la Banque. Cette session a porté sur les méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque et aux aspects liés aux sauvegardes environnementales et sociales.



Le Mali est un partenaire stratégique de la Banque africaine de développement. Le 1er novembre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement pour le pays comprenait 24 projets pour un montant total d’environ 692,48 millions d’euros (454,24 milliards de francs CFA). Les domaines couverts par les projets sont les infrastructures, les transports, l’agriculture, l’énergie, l’eau et l’assainissement, la gouvernance, la lutte contre les changements climatiques et le développement social.



Adou Faye







Source : Le gouvernement du Mali et la Banque africaine de développement ont effectué du 11 au 15 novembre 2024, une revue de la performance des opérations du portefeuille du Groupe de la Banque au Mali.

