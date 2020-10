Mali : La Cedeao lève ses sanctions

Dans un communiqué de presse signé par le président ghanéen, Nana Akufo Addo en date du 5 octobre 2020, la Cedeao dit avoir pris en compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle et pour soutenir ce processus, les chefs d’État et de gouvernement décident de lever les sanctions sur le Mali.

Ils ont saisi cette occasion pour inviter tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali. Ils n’ont pas manqué d’appeler à la mise en œuvre des autres décisions du sommet d’Accra.

La Cedeao exige en outre la libération des autres officiels militaires et civils arrêtés depuis le 18 août dernier, jour du coup d’État et de la dissolution du Cnsp.

