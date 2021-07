Mali : Mort de l’auteur de la tentative d’assassinat du Colonel Assimi Goïta, le président de la Transition Dans un communiqué parvenu à leral.net, le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion publique, de la mort de l’auteur de la tentative d’assassinat du Colonel Assimi Goïta.

Suite à l’agression perpétrée contre le président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, le 20 juillet 2021 à la Grande Mosquée de Bamako, une enquête a été ouverte pour fait de tentative d’assassinat et d’atteinte à la sûreté de l’État.



L’auteur de l’agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité. Au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions sus visées, son état de santé s’est dégradé. Admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G, il est malheureusement décédé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès, nous dit le document.



Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l’enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune II, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu’il ne s’agissait pas d’un élément isolé.



L’opinion sera tenue informée des résultats de l’autopsie et des suites des investigations, conclut la note.



