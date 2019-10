Malick Daf, coach des Lionceaux: «J’ai toujours rêvé de jouer au Brésil» Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal de football des moins de 17 ans, Malick Daf, exprime sa « grande fierté » de conduire une sélection nationale au Brésil, « le pays du football », où va se dérouler la prochaine Coupe du monde de la catégorie à partir de samedi.

Pour Malick Daf, jouer au Brésil a toujours été un rêve. «J’ai rêvé de jouer dans ce pays ou de jouer contre une sélection de ce pays, tellement le football brésilien a bercé mon enfance et mon passé de footballeur», a dit l’ancien attaquant international.



L’ancien international sénégalais dit ressentir « le même plaisir en ayant le privilège de conduire une sélection dans ce pays du football. Nous allons avoir l’occasion de visiter le pays de Pelé, de Garrincha, de Ronaldo, de Bebeto, de Romario», a cité l’ancien attaquant des "Lions".



Humilité et ambition



Au cours de ce séjour pour la Coupe du monde au Brésil, il s’agira, selon lui, de vendre aussi l’image du football sénégalais, surtout après le «beau signal» lancé par les "Lions" suite à leur nul (1-1) en amical à Singapour contre la Seleçao. «Nous avons un beau groupe qui va y aller avec humilité et ambition», a toutefois souligné le technicien sénégalais dans les colonnes de l’Aps visité par Senego.



Parcours du sélectionneur



Né dans une famille de footballeurs, Daf a commencé sa carrière au Sénégal à l’Us Gorée, avant de passer professionnel et de rallier le Maroc d’abord, où il a joué pendant plusieurs saisons, et la Belgique ensuite.

La liste des joueurs convoqués



Gardiens

: Pape Ibrahima Dione (Darou Salam), Mamadou aliou Diallo (Diambars) et Ousmane Ba (Génération Foot).



Défenseurs

: Thibaut Aubertin (Génération Foot), Bacary Sané (Diambars), Mikayil Ngor FAYE (Diambars), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot), Birame Diaw (Galaxy), Cheikh Mbaye Diouf (Diambars).



Milieux

: Pape Matar Sarr (Génération Foot), Insa Boye (Diambars), Ibrahima Sy (Stade de Reims), Issaga Kane (Galaxy), Boubacar Diédhiou Diallo (Diambars)



Attaquants

: Samba Diallo (Darou Salam), Souleymane Faye (Galaxy), Amète Saloum Faye (Diambars), Aliou Badara Baldé (Diambars), Ibrahima Cissoko (Gorée) Mouhamadou Moustapha Diaw (Diambars), Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur).

