Malick Diop et Mamadou Sy quittent le Conseil constitutionnel

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 19:24 | | 1 commentaire(s)|

Les deux juges du Conseil constitutionnel qui ont épuisé leurs 6 ans ont été remplacés par le chef de l'État. Le décret 2018-2126 du 6 décembre 2018 a mis fin aux fonctions de Malick Diop et Mamadou Sy. Ils ont été remplacés par Mouhamadou Diawara, ancien président de chambre à la Cour suprême, et Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'État.



Leur maintien au sein de la juridiction a été fortement critiqué par l'opposition et la société civile. Certains disaient même que c'est une stratégie destinée à faire gagner les élections au candidat Macky Sall.



Le Professeur Ndiaw Diouf a été nommé vice-président du Conseil constitutionnel le même jour par le décret 2012-2127 du 6 décembre.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos