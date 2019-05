Malick Gackou : « Le Sénégal est un pays extrêmement endetté, ni émergent, ni pré-émergent » Malick Gackou a fait un réquisitoire sévère de la situation économique sénégalaise. Invité à apprécier la déclaration du président Macky Sall le 1er dernier, affirmant sèchement qu’une augmentation de salaire des fonctionnaires n’est pas à l’ordre du jour, Malick Gackou a indiqué que « Macky Sall a gâché la fête des travailleurs ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019

Toutefois, a-t-il poursuivi, « il faut féliciter le président d’avoir avoué la vérité aux sénégalais », dans l’émission Grand Jury de la RFM. Et de marteler, « le Sénégal est un pays extrêmement endetté, ni émergent, ni pré-émergent ».

L’économiste de formation poursuit, « la croissance n’est pas un indicateur social et dans le cas du Sénégal, la croissance dont on parle n’est pas inclusive, elle est extravertie ». Toujours selon Malick Gackou, « 50% des revenus de l’Etat, hors don, servent à payer les dettes. Nous avons un ratio de 65% dette/PIB. Le gouvernement n’a pas de marge de manœuvre ».

Et de révéler, « aujourd’hui, 98% des entreprises exportatrices au Sénégal sont des entreprises étrangères. Cette mainmise des entreprises étrangères sur notre économie pose problème ».



