Malick Gackou : “Nous allons imposer à Macky un rapport de force »

Le leader du Grand parti est fin prêt pour la présidentielle à venir. Par contre, il foule au pied le système de parrainage que veut « imposer » le gouvernement. Lors d’une interview accordée au journal "L’As", Malick Gackou se dit convaincu que " le gouvernement aime les rapports de forces".



Le patron de Grand parti considère que le parrainage est juste un moyen pour diminuer les adversaires politiques. « Le parrainage c’est encore une fois une des aberrations de ce régime. En tant que tel, il n’est peut-être pas un problème, mais on ne peut pas, à un an de la présidentielle, changer les règles du jeu et faire du forcing », explique-t-il.



Pour Malick Gackou, le combat contre le régime de Macky Sall se fera jusqu’au bout, car ils vont « imposer au gouvernement un rapport de force pour que les élections se passent de manière libre, démocratique et transparente ».







Ndeye R. Thiane (stagiaire)