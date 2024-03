Malick Gackou : « Première région minière du Sénégal, Thiès, demeure, malheureusement,...»

" Dans son sous-sol, Thiès dispose de beaucoup de richesses qui ne profitent pas aux populations : pétrole en exploration à Kayar ; zircon à Diogo ; phosphates avec les Industries chimiques du Sénégal (Ics) à Mboro et Lam Lam ; carrière de basalte à Ngoundiane; Cimenteries à Pout et Keur Mousseu.



Malgré toutes ces richesses, le chômage endémique des jeunes ne leur offre que deux possibilités : soit ils sont conducteurs de motos-taxis Jakarta, soit vendeurs de café Touba ", a regretté le candidat à la présidentielle. Non sans montrer son ambition de faire de Thiès, une destination prospère.



" Si je suis élu président de la République du Sénégal, je vais redynamiser le tissu industriel, pour résorber le chômage des jeunes, promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto-emploi. Les ressources naturelles et minières dont regorge Thiès, doivent constituer une opportunité qui contribue au rayonnement de la région désormais connectée à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et traversée par l’Autoroute à péage qui facilite aussi sa connectivité.



En rapport avec l’Armée de l’air, je vais construire la plus grande école aéronautique de l’Afrique, spécialisée dans les métiers de l’Aviation civile, à quelques encablures de l’Aibd. Je vais également relancer les chemins de fer qui furent le plus grand levier économique de Thiès ", a promis le candidat de la coalition Gackou Président.