Malick Gackou demande aux Sénégalais de réserver un accueil "chaleureux et triomphal" à Me Wade

Le Président Abdoulaye WADE arrive au Sénégal ce jeudi 7 Février 2019 à 15 heures.

Le peuple sénégalais tout entier l’attend avec impatience et l’accueillera à la hauteur de l’homme d’Etat historique qu’il incarne pour le Sénégal, l’Afrique et l’humanité.

Dans l’histoire des grands Hommes, le Président WADE demeure une référence exceptionnelle et le symbole vivant d’un engagement africain pour le salut des peuples.

Son œuvre et son combat pour le panafricanisme, doublés de sa détermination à sauvegarder la dignité des peuples d’Afrique et du monde ont fait de sa vie combattante, la sève nourricière de l’action de toutes les générations et inspirent encore, avec vivacité, la trajectoire de la marche de notre continent vers le développement.

Aujourd’hui, la flamme qu’il a allumée pour la démocratie et les libertés dans notre pays garde son essence et sa substance à travers le combat des Forces vives de la Nation pour la tenue d’élections libres, démocratiques et transparentes.

Face aux dangers et périls qui guettent la paix sociale et le devenir de la Nation, les patriotes et démocrates doivent, par une mobilisation sans faille, engager la bataille de la libération du peuple sous le joug des scories du régime du Président Macky SALL.

Le Sénégal doit rester debout pour la sauvegarde de son histoire de grand peuple au destin fabuleux.

Il est des moments de la vie des peuples où l’avenir se conjugue au présent et la venue du Président WADE, que l’histoire retiendra, portera la marque de cette osmose dynamique.

Aussi, je lance un appel solennel aux militants et sympathisants du Grand Parti, aux Forces vives, aux jeunes, aux femmes, aux organisations socio-professionnelles et à toutes les composantes de notre vaillant peuple de se mobiliser pour réserver au Président WADE un accueil chaleureux et triomphal.

C’est l’histoire qui a placé l’homme providentiel qu’il est pour le Sénégal à la dimension d’un Primus inter pares en Afrique et dans le monde, symbole de la place qu’il occupe dans le cœur de chaque Panafricain.

Vive la République !

Vive le Sénégal !​

Dr Malick GAKOU

Président du Grand Parti

