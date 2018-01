Malick Gackou va porter plainte contre Pressafrik Actusen.com et Source A, pour diffamation, calomnies et diffusion de fausses nouvelles.

L’avocat de Malick Gakou, Me Elhadji Diouf va porter plainte contre Pressafrik, Actusen.com et source A, pour diffamation, calomnies et diffusion de fausses nouvelles.

L’avocat leur demande de prouver l’existence des relations entre son client, M. Malick Gackou et la dame dont ils parlent. Il s’agit manifestement, pour l’avocat, « d’un complot ourdi contre le leader du Grand Parti, pour le liquider politiquement. Ils n’ont qu’à prouver aussi, selon l’avocat, « quand est-ce qu’il a été arrêté puis relâcher, comme ils l’affirment (Une autre information mensongère) ».

Toujours selon l’avocat, une rude bataille s’annonce, car « il s’agit d’une ignominie, une grosse cabale qui ne restera pas impunie. Et les commanditaires et la police devront s’expliquer sur des procès-verbaux manipulés et truqués sortis dans la presse dans le seul but de liquider l’opposant Malick GACKOU. Les masques sont tombés ! » Et d’ajouter, « les nombreuses auditions de nombreuses personnes à la police, n’ont pas permis aux grands comploteurs, tapis dans l’ombre, d’obtenir la tête de M. Gackou, qui est blanc comme neige ».











