Malick Gakou : « tant que Macky Sall sera au pouvoir, nous n’aurons pas une justice indépendante »

Le président du Grand parti, Malick Gakou, procédant avant-hier, au lancement de sa précampagne, s’est offusqué du fait que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire se soient prosternés devant l’Exécutif.



« Il est clair que tant que le Président Macky Sall sera au pouvoir, nous n’aurons pas une Cour constitutionnelle, nous n’aurons pas une justice indépendante, encore moins une Assemblée nationale à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. Nous nous battrons pour que le Sénégal change. Et le Sénégal ne peut pas changer si nous n’avons pas une justice autonome », a regretté le président du GP, qui souligne que cette situation a fait que la démocratie a été bâillonnée.



« L’expression des valeurs les plus absolues dans une démocratie, c’est la garantie de la souveraineté de la liberté individuelle. Et malheureusement, de plus en plus, dans notre pays, les libertés et la démocratie son bâillonnées. Le pouvoir fait ce qu’il veut », a-t-il décrié.











