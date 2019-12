Malick Noêl Seck : « Guy Marius Sagna a cherché à être arrêté, il est content d’y être » Malick Noël Seck a affirmé que l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l’électricité, n’est nullement arbitraire. Au contraire, a-t-il dit, le leader de Frapp/France dégage a cherché et à être arrêté et est content d’être arrivé à ses fins en étant emprisonné à Reubeus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 12:55

Je ne lui souhaite pas la prison. J’ai fait toutes les prisons du Sénégal. Mais la prison fait partie d’une stratégie de lutte pour les opposants, en cristallisant les attentions », a déclaré le leader du Front national pour le salut/Mom sa rew, membre de Benno Bokk Yakkar, dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Et de poursuivre, « c’est une arrestation qui n’est pas du tout arbitraire. Quand on s’agrippe à un garde rouge du palais, qu’on s’empoigne avec un policier, mais on est arrêté. Il est presque content d’y être là. C’est une stratégie politique qu’il faut assumer. Je connais la mentalité des opposants. Maintenant, il faut espérer la clémence du juge, parce qu’il n’y a pas eu mort d’homme ».



