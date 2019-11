Malick Sall sur le saccage du tribunal de Louga: « force restera à la loi » Le ministre de l’Intérieur, Me Malick Sall a réagi à l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, dans la région de Louga et le saccage du tribunal de Louga, hier, lors du procès du marabout Cheikhouna Guèye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

« Force restera à la loi », a, en effet, assuré le Garde des sceaux ce matin en marge de la conférence annuelle des chefs de Parquet, dans des propos relayés par la RFM.



« Les auteurs seront identifiés et sanctionnés à la hauteur de leurs actes », a ajouté le ministre de la justice. Qui ajoute, « j’ai été scandalisé comme tout le monde, en tant que père de famille. J’ai été talibé, mais soyez assurés que la justice prendra toutes les mesures qu’il faut ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos