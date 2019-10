Malicounda: Journée de remise de fournitures scolaires par le Maire Maguette SENE

Comme à l'accoutumée l'envie et la nécessité d'accompagner les écoles et les élèves pour cette ouverture scolaire 2019-2020 a permis à Monsieur le Maire Maguette SENE et son équipe municipale d'entamer la rentrée scolaire par la remise de fournitures et matériels scolaires qu'il a initié depuis son accession à la tête de la Commune de Malicounda.

Ainsi, le Maire Maguette SENE et ses partenaires ( la fondation Anne Marie Dione et la société Oumou informatique) ont procédé à la remise de lots de matériels et fournitures scolaires d'un montant de 18 millions aux différentes écoles de la Commune, de 500 kit (300 destinés aux enfants des personnes en situation d'handicap et 200 destinés aux enfants des bénéficiaires de bourse familiale).

Également, cinq ordinateurs portables ont été remis aux cinq meilleures écoles de la Commune .

Le Maire Maguette SENE et toute l'équipe municipale de Malicounda remercient la Fondation Anne Marie Dione, la société Oumou Informatique, les notables , tout le corps enseignant, les parents d'élèves, toute la population de Malicounda et toutes les personnes venues d'un peu partout.

