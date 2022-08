Malicounda –La Présidentielle en vue, Maguette Sène demande aux jeunes d’installer 200 cellules pour servir de bouclier à Macky Au sortir des élections législatives du 31 juillet 2024, le maire de Malicounda a pris rendez-vous avec le mouvement dénommé «Jeunes du Sénégal pour le Triomphe de Macky Sall», afin évaluer les résultats réalisés par Bby dans le département de Mbour et mesurer ainsi la contribution de cette nouvelle structure créée en mars 2022 lors de ces joutes électorales. Tribune

Selon le maire de Malicounda, ce mouvement de jeunes a bien contribué à la victoire de Bby et doit se projeter dans l'avenir avec comme objectif la mobilisation des jeunes à travers la création de 200 comités pour accompagner le Président de la République, Macky Sall.



Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), en marge de cette évaluation des élections, a galvanisé le Mouvement jeunes du Sénégal pour le triomphe de Macky Sall en perspective de la prochaine élection présidentielle de février 2024.



C’est dans cette optique que le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar en a profité pour appeler aux jeunes à s'investir avec détermination et courage pour réussir la nouvelle mission en sillonnant tout le département et au besoin, sur l'étendue du territoire national



