Malika : Le bureau du principal du CEM Samba Kandji saccagé et incendié

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Le collège d’enseignement moyen (CEM) Samba Kandji de Malika a été vandalisé.



D'après Seneweb, le bureau du principal a été saccagé et incendié, causant d’importants dégâts matériels. Des individus non encore identifiés se sont introduits dans l’établissement et ont vandalisé le bureau du principal avant de l’incendier. Pour le moment, les raisons sont inconnues.



L'Union des enseignants du Sénégal (UES) condamne fermement cet acte et appelle à un renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook