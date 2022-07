Malika – VDN3/Manif’ pour la régularisation de leurs terrains : 3500 familles assiègent les Domaines de Pikine

Au niveau du siège des Impôts et domaines de Pikine-Guédiawaye, il a fait chaud hier. 3500 familles l’ont assiégé pour demander la régularisation de leurs parcelles, qui aurait été bloquée par le service des Domaines. Il s’agit des habitants des cités Abdoulaye Thiaw Laye, Maïmouna Ba, Dialoubadigue, Batal, Yenndou xissgua, sises à Malika. Mais, les éléments de postes de police de Guédiawaye, Thiaroye, Sicap-Mbao se sont déployés sur les lieux pour disperser les manifestants.





Coordonnateur général du collectif, Abdoulaye Sow fait la genèse de l’histoire : «Le chef de l’Etat nous avait attribué le 10 mars 2021, le titre de propriétés pour environ 3500 personnes. Le dossier a été transmis aux services compétents pour apporter toutes les diligences nécessaires. Mais, plusieurs agents ont mis le coude sur les dossiers pour récupérer nos terrains. Et nous ne nous laisserons pas faire car nous sommes prêts à tout pour obtenir gain de cause.»



Nos tentatives d’entrer en contact avec les responsables des Impôts et domaines sont restés vaines. Personne n’a voulu se prononcer sur le dossier. Par contre, une voie autorisée annonce «qu’une sortie est prévue dans les jours à venir».

LeQuotidien