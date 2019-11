Malika : le meurtrier d’Abdou Razak bénéficie d’un second retour de parquet Le meurtrier du jeune photographe, Abdou Razak, tué à Malika lors d’une agression, a bénéficié d’un second retour de parquet, hier, selon la RFM.

Jeudi 28 Novembre 2019

Ibrahima Mbengue et un acolyte avaient agressé le jeune photographe à hauteur de la passerelle entre Malika et Gadaye. Face à la résistance du jeune homme, ils lui avaient alors asséné des coups de couteau pour s’emparer de son téléphone. Ibrahima Mbenge avait ensuite vendu le téléphone à un certain R. Gomis, sur qui l’appareil a été retrouvé. C’est ce dernier qui a balancé Ibrahima Mbengue, cueilli à son tour.

