Maltraitance dans les "Daaras": 17 talibés tués entre 2017 et 2018

Mercredi 29 Janvier 2020

Les actes de maltraitance des enfants sont récurrents dans certaines écoles coraniques. Les chiffres font froid dans le dos. En effet, entre 2017 et 2018, rapporte "Libération", 17 talibés (apprenants) ont été tués du fait de violence, d’actes de négligence ou de mise en danger, 61 cas de violences physiques ont été enregistrés, 15 cas de viols, tentatives de viol ou d’abus sexuels et 14 cas d’enfants enchaînés ont été aussi notés.



Dans 43 des cas d’abus signalés, des enfants s’étaient fait battre par un marabout ou un assistant, pour ne pas avoir rapporté le versement journalier exigé. Tousces actes de barbarie sur les enfants talibés sont restés jusque-là, impunis.

