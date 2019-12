Maltraitances dans les Daaras: Cheikh Bamba Dièye plaide pour la formation des maîtres coraniques

Le débat sur la modernisation des daaras a été encore une fois abordé à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'était au tour du député du FSD/BJ Mouhamadou Abiboulaye Dièye.



Au cours du vote du budget du ministère de l'Intérieur, Cheikh Bamba Dièye a défendu que " les daraas sont reliés à notre patrimoine religieux et à nos valeurs. Les daaras ont existé au Sénégal des millénaires avant la création de l'école française. Mais tout système a besoin d'être modernisé. Alors à quoi ça sert d'avoir des pédagogues à l'école française et non à l'école coranique? On doit revoir cela ", a plaidé M. Dieye.



Mieux, il demande la formation des maîtres coraniques : " On doit organiser des séminaires pour les maîtres coraniques, en leur montrant les nouvelles formes de pédagogie afin qu'ils s'adaptent. Au-delà de ce problème, il y a des personnes qui ont la volonté de transformer le Sénégal à travers d'autres valeurs qui ne sont pas les nôtres ".



Et de conclure : " Les gens ne sont pas mauvais, c'est juste qu'en matière d'éducation, ils n'ont que ce que la tradition leur a offert ".