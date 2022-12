Maltraitée par son mari, cette dame décide de se libérer: "J'ai perdu ma grossesse à cause des problèmes que j'avais avec lui..." La plupart des violences subies par les femmes se passent au sein du ménage, pourtant il n'a jamais été dit que "Seey dafa waraa nakarii". Longtemps maltraitée par son mari, cette dame a décidé de se confier sur fauteuil anonymat. Selon elle, son mari est influençable, il n'écoute que sa famille. "Je me battais presque tous les jours avec lui", a t-elle fait savoir. C'est dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles, dont l'Onu femmes est partenaire, que cette émission a été initiée.

