Mamadou DIOP Decroix : « Abdou K. FOFANA va lamentablement échouer, c’est la mentalité du Sénégalais qui est malade »

Mercredi 11 Décembre 2019

A l’instar du député-maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste DIOUF, Mamadou DIOP Decroix estime que le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique va lamentablement échouer.



Selon le député, en dépit de son budget de 75 milliards de F CFA et son « dynamisme », Abdou Karim FOFANA ne parviendra pas à rendre propre Dakar encore moins le Sénégal.



S’adressant au ministre, Mamadou DIOP Decroix dira : « Je vous suis à la télévision. Vous êtes un homme de terrain et vous avez cette fougue de jeunesse, certes mais vous n’arriverez à rien. Tout simplement parce que c’est la mentalité du Sénégalais qui est malade. Tant que chaque Sénégalais ne sent pas concerné par ce combat contre les déchets, rien ne changera ».





