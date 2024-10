Mamadou Dia, Pastef/Malicounda : «Samba Ndiaye ne mérite pas de promotion, vu son passé politique et trop d’insanités dites sur Sonko» La nomination du maire de Ndofane comme PCA de la Sn HLM continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après moult déclarations de hauts responsables du Pastef, une autre sortie et pas des moindres, en rajoute. En effet, Mamadou Dia, un des responsables politiques du parti Pastef à Malicounda, a embouché la même trompette de contestation que ses prédécesseurs sur le sujet, nous informe le quotidien "Tribune".

« Samba Ndiaye ne mérite pas de promotion, vu son passé politique et pour avoir dit trop d’insanités à l'égard de notre leader charismatique, Ousmane Sonko. Mais de toute façon, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sont éclairés et très démocrates, à l'écoute de leurs militants. »



Il ajoute : « C'est fort de cette conviction que nous osons espérer, comme le PM l'a dit, que des mesures correctives seront apportées pour dégager Samia Ndiaye de la Sn HLM, pour laisser la place aux innombrables hommes, femmes et jeunes militants de la première heure, qui ont travaillé pour changer le système qui a engouffré le Sénégal ».



En effet, sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup à dénoncer cette nomination de l’ancien maire de Ndoffane, qu’ils qualifient de transhumance de la part de Samba Ndiaye, qui pourtant, s’était déjà rallié à la coalition Diomaye Président avant l’élection présidentielle de 2024. Ces militants du Pastef sont allés plus loin dans leur dénonciation contre Samba Ndiaye. Ils ont lancé une pétition, qui a déjà recueilli plus de 6 000 signatures.



