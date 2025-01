"Mamadou Dia : une mémoire vivante de l’indépendance du Sénégal", Par Mounirou Mbengue

Le 25 janvier 2009, Mamadou Dia s’éteignait à l’âge de 98 ans, laissant derrière lui un héritage marquant dans l’histoire du Sénégal. Seize ans après sa disparition, la nation se souvient de cet artisan de l’indépendance, visionnaire et bâtisseur du Sénégal moderne.



Mamadou Dia, né à Khombole en 1910, a joué un rôle fondamental dans la lutte pour l’autonomie et la souveraineté du Sénégal. En tant que premier président du Conseil, il fut l’architecte de nombreuses réformes sociales et économiques, convaincu que le développement passait par l’agriculture, la justice sociale et une gestion rigoureuse des ressources.



Longtemps resté dans l’ombre de Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia a pourtant marqué de son empreinte l’histoire politique du Sénégal. Son approche pragmatique et son engagement profond pour le bien commun lui ont valu respect et admiration, bien au-delà des frontières nationales.



La crise politique de 1962, qui a conduit à sa mise à l’écart et à son emprisonnement, n’a en rien entamé son intégrité. Dia est resté fidèle à ses convictions, prônant un Sénégal souverain, équitable et tourné vers l’avenir.



Aujourd’hui, son héritage demeure une source d’inspiration pour ceux qui poursuivent le rêve d’un Sénégal moderne et inclusif. À travers ses écrits, ses idées et ses actions, Mamadou Dia reste une figure incontournable de notre histoire collective.



En ce jour de commémoration, nous honorons la mémoire d’un homme dont la vision et le combat continuent de résonner. Mamadou Dia, votre lumière ne s’éteindra jamais, car vous êtes un symbole vivant de la dignité, du courage et de l’amour pour votre pays.



Mounirou Mbengue