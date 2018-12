Mamadou Diop Decroix: « Dire qu’on ne peut plus voler des élections au Sénégal, c’est raconter des conneries! »

Lors de la marche du Front de résistance nationale (Frn), pour la tenue d’une l’élection présidentielle libre et transparente, Mamadou Diop Decroix, leader de And Jëf/Pads et par ailleurs coordonnateur dudit Front, a profité de la manifestation pour mettre à nu le fond de ses pensées.



« C’est avec une grande tristesse que je prends part à cette manifestation. Au Sénégal, on vote depuis le 19e siècle. En 2018, on est au 21e siècle, on fait une marche pour avoir des élections sincères, honnêtes et transparentes… Dire qu’on ne peut plus voler des élections au Sénégal, c’est raconter des conneries! », rapporte yerimpost.















