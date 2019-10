Mamadou Diop Decroix: « le report des élections locales est conforme au consensus trouvé au sein du dialogue national » Le député Mamadou Diop Decroix, membre de l’opposition, ne voit pas d’écueil au report des élections locales, décidé hier, par le chef de l’Etat en réunion du Conseil des ministres.

« Cela est conforme au consensus trouvé dans le cadre du Dialogue national par les différents partis politiques », a déclaré le leader de And Jëf/Pads, sur la RFM.



Quid de la prochaine date de cette élection ? Mamadou Diop Decroix estime que des questions comme « l’audit du fichier électoral qui sera fait sur place et sur pièce, et le temps que cela pourrait prendre, font qu’il est aléatoire de fixer maintenant une nouvelle date après deux reports ».

