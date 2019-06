Mamadou Diop Decroix sur l’affaire Petro-Tim: « la justice n’est pas indépendante, elle est incapable de tirer cette affaire au clair » Mamadou Diop Decroix ne croit pas en la justice sénégalaise pour apporter la lumière dans le scandale de 10 milliards de dollars, évoqué par la BBC et impliquant le frère du Président, Aliou Sall.

« Notre justice n’est pas indépendante, et je pense qu’elle est incapable de tirer cette affaire au clair », a dit Mamadou Diop Decroix, venu prendre part au rassemblement de la plateforme Ar Li Nu Bokk, vendredi, au boulevard Général De Gaule dans des propos rapportés par Source A.



« Le procureur ne gère rien du tout, sa mission c’est de soutenir le Président Macky sall », a ajouté le leader de And Jef/Pads. Et de rappeler, « c’est un dossier dont nous nous occupons depuis 2014. On n’a pas attendu la BBC pour réagir ».



Mamadou Diop Decroix suggère à l’opposition, de « mettre en place des coordinations départementales et communales, pour rassembler les Sénégalais dans leurs villages et quartiers ».



S’agissant de l’appel à témoins du procureur, il martèle : « je n’ai aucune information à donner à la DIC ».

