Mamadou Diouf : « La suppression du poste de Premier ministre est une décision étrange » L'enseignant chercheur à l'université de Colombia aux États-Unis, Mamadou Diouf estime que la suppression du poste de Premier ministre est « une décision étrange, qui contredit les engagements pris par le chef de l'Etat lors de sa première déclaration ».

"Cette décision contredit les engagements du président de la République durant la campagne électorale. C'est une décision étrange dans l'environnement actuel où il a son dernier mandat et tout le monde considère que ce dernier va lui permettre de laisser une très grande trace dans les pages de l'histoire de ce pays », a dit le professeur, invité de l’émission Objection de Sud Fm, ce dimanche. Selon lui, le président de la République « est en train d’affaiblir les institutions qui doivent permettre de continuer à travailler, à consolider et à améliorer la démocratie sénégalaise ».

Le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre passera en plénière samedi 4 mai prochain, à l’Assemblée nationale.



