Mamadou Fall, père du pilote de l’hélicoptère qui s’est crashé à Missirah: « Thiendella était un garçon correct et intelligent »

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018





La région de Fatick a été affectée par la catastrophe, qui est survenue mercredi dernier en début de soirée avec le crash d’un hélicoptère de l’armée. Un des fils du territoire y a laissé sa vie. Il s’agit du sergent-chef Thiendella Fall surnommé ‘’Zorro’’, pilote de l’appareil. Son père Mamadou Fall, enseignant à la retraite, a accepté de parler de son ‘’Zorro’’ qui l’a quitté à jamais sans crier gare.



« J’ai appris la nouvelle du crash vers 20h à travers la presse. Aussitôt après, j’ai interpellé la femme de Thiendella qui était ici cette semaine, en lui demandant si elle avait des nouvelles de son mari qui était à Dakar. Elle me répond que son mari l’a appelé mardi pour lui dire qu’il préparait un vol sur Ziguinchor. Je lui ai encore demandé si c’est tout ce qu’elle sait de lui et elle a répondu par l’affirmative, tout en me demandant de patienter le temps qu’elle s’informe.



Quelques instants après, elle est revenue me dire que l’hélicoptère qui s’est écrasé, est celui piloté par son mari. J’étais presque muet. Automatiquement, j’ai appelé mon fils aîné Al Ousseynou qui s’est rendu au camp militaire appelé GAZ, pour avoir des renseignements. C’est après qu’il m’a informé de la mort de son jeune frère. La dernière fois que nous avons parlé au téléphone, c’était le dimanche dernier. Thiendella est né en 1986 et a fait ses études primaires ici, à l’école Amadou Daly Faye, ensuite, il a fréquenté le collège d’enseignement moyen Thierno Mamadou Sall avant de se retrouver au lycée Coumba Ndoffene Diouf où il a obtenu son bac S2. Apres son bac, il a été incorporé dans l’armée.



Par la suite, il a subi des tests avec trois de ses camarades pour aller étudier pendant quatre ans au Maroc pour une formation de mécanicien avion. Il était mécanicien-pilote et avait le grade de sergent-chef. Je ne sais pas maintenant s’il a eu un avancement par la suite. Il s’est marié il ya quatre ans seulement mais n’avait pas encore d’enfant. Dans la vie, c’était quelqu’un de très correct et intelligent. Je ne l’ai jamais frappé. Vraiment c’est une très grande perte pour moi mais surtout pour mon épouse. Pour le moment nous attendons de pouvoir disposer du corps afin de procéder à son enterrement ».



Le quotidien



