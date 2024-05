Mamadou Faye, nouveau DG de la BNDE, Portrait de LedSen Issu de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, Mamadou Faye incarne la quintessence de l’excellence académique, arborant fièrement une maîtrise en poche. Son parcours académique est pavé de succès, agrémenté d’un DESS en Audit Comptable, Financier et Fiscal de l’illustre Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais son insatiable quête de savoir l’a également conduit à décrocher la prestigieuse certification en CESA de HEC Paris, couronnée par l’obtention d’un MBA de l’Université Paris Dauphine – PSL.

Dans l’arène impitoyable du monde financier, Mamadou a émergé tel un phénix, hissant son étendard au sommet de la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE) en qualité de Directeur Général. Mais son ascension fulgurante ne s’est pas faite en un jour. Avant de dompter les arcanes de la BNDE, il a gravé son empreinte dans le sable mouvant des institutions financières les plus éminentes.



Tel un maestro des chiffres, Mamadou a orchestré la symphonie des états financiers et de la consolidation en tant que Chef de Section à la BICIS Groupe BNP Paribas de 2002 à 2007. Son talent inné l’a ensuite conduit à rejoindre les rangs de la BSIC, où il a dirigé avec brio le Service Comptabilité de 2007 à 2011.



Mais son périple ne s’arrête pas là. Animé d’une passion dévorante pour son métier, il a fait escale à la Banque Islamique du Sénégal, où il a exercé ses talents en tant que Directeur Financier et Comptable de 2011 à 2020. Toujours avide de nouveaux défis, il a gravi les échelons jusqu’à occuper le poste stratégique de Directeur Exécutif Pôle Finances de 2020 à 2022, propulsant la banque vers de nouveaux sommets.



Depuis 2022, il a endossé avec maestria le rôle de Directeur Général Adjoint, façonnant l’avenir de la Banque Islamique du Sénégal de sa vision audacieuse et de son leadership éclairé. Son parcours est une odyssée, un voyage jalonné de succès, de défis relevés et d’innombrables sacrifices consentis au nom de l’excellence et de la réussite. Mamadou Faye incarne l’essence même de la réussite, une fusion harmonieuse entre compétence, détermination et vision stratégique.



