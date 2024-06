Mamadou Faye rejoint le cabinet de conseil A&A Strategy

Communiqué de presse



Nous sommes heureux d’accueillir Mamadou Faye dans la perspective de renforcer notre expertise sur la chaine de valeurs du pétrole et du gaz. Le Sénégal attend cette année son first oil à partir du champs Sangomar et son first gas à partir du champs GTA. De même le bassin sous-régional connait des développements majeurs, notamment en Mauritanie et en Côte d’Ivoire. Le secteur Oil & Gas en plein expansion présente ainsi de grandes opportunités de développement pour les Etats et pour le secteur privé national et international.



L’importance des enjeux associés le long de la chaine de valeur, et la complexité des sujets aussi bien pour les Etats que le secteur privé nécessite la mobilisation de toutes les expertises, notamment locales, pour optimiser les chemins de développement et de valorisation avec une juste et adaptée prise en compte de la nécessaire transition énergétique.



A&A Strategy accompagne depuis 2021 le secteur parapublique et les acteurs privés locaux et internationaux sur des sujets de planification stratégique et de mobilisation de ressources.



L'arrivée de Mamadou Faye en tant que Senior Vice-Président chez A&A Strategy va nous permettre de constituer une practice « Pétrole, Gaz et Energies Nouvelles » au sein du cabinet pour accroitre notre proposition de valeur au Sénégal et dans la sous-région.



Mamadou Faye est ancien Directeur Général de la compagnie pétrolière nationale Petrosen Holding (2012-2022). Précédemment, il a été Directeur Exploration & Production de Fortesa, Directeur l’exploration de Petrosen, Chef géophysicien d’Unocal (Chevron USA), Consultant/Géophysicien chez Atlantic Resources Ltd. Mamadou Faye a passé 40 ans dans l’industrie pétrolière et a conduit plusieurs projets dont l’évaluation du potentiel pétrolier du bassin sédimentaire (ARL 1986), la révision des Codes pétroliers (1986, 1998 et 2019), les forages onshore, le développement des gisements de Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim.



Mamadou Faye est un ingénieur géophysicien diplômé de l’Institut Algérien du Pétrole. Il a également obtenu plusieurs certificats dans le cadre de sa formation continue, notamment à la Rice University (Houston, Texas), à l’Institut Français du Pétrole (Paris), à la Compagnie Générale de Géophysique (Paris), etc.



A&A Strategy and Investment Advisory est une boutique-cabinet de conseil en stratégie et en financement de projet basée à Dakar. Créée en 2019, le cabinet compte une quinzaine de collaborateurs. La moitié de son activité est réalisée avec le secteur parapublic sénégalais et l'autre moitié avec le privé international et national opérant au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.



Mamadou Faye, CEO Lamane Corporation et Senior VP A&A Strategy: « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe de A&A Strategy pour apporter ma contribution au développement et à l’expansion du cabinet. Je connaissais les équipes de A&A avec qui j’ai plusieurs fois travaillé ces dernières années. Cette nouvelle collaboration est le résultat d’une confiance mutuelle et d’un engagement partagé à développer une expertise conseil locale pour les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz ».



Amarou Aw, Managing Partner A&A Strategy : « Mamadou Faye apporte une grande expertise technique qui consolide le savoir-faire de A&A Strategy en conseil stratégique dans le secteur des hydrocarbures. Je suis particulièrement heureux de travailler avec lui pour apporter de nouvelles solutions à nos clients au sein des Etats

et du secteur privé »