Mamadou Guèye, Directeur des Domaines : : «La question foncière charrie forcément des problèmes» Invité de l’émission «Toute la Vérité» (Tlv), Mamadou Guèye, le directeur des Domaines, a déclaré que la question foncière charrie forcément des problèmes, parce que ça touche à ce qui est plus profond et de plus sacré pour la personne, et qui est sa propriété. «Tout le monde veut avoir son propre toit, mais tout le monde ne peut être satisfait si l’espace dévolu ne peut pas satisfaire tout le monde» a-t-il expliqué.

« La question foncière charrie forcément des problèmes parce que ça touche à ce qu’il y a de plus profond et de plus sacré pour la personne : sa propriété. On parle même de foncier : sa propriété foncière. Cela veut dire que foncièrement, la personne est attachée à son sol. Aujourd’hui, les conflits les plus anciens qui opposent la Palestine à Israël sont des questions foncières», a expliqué Mamadou Guèye.



Selon le Directeur des Domaines, «maintenant, on a des prétentions, légitimes ou pas, sur le foncier. C’est normal que ça soit des questions qui attisent des convoitises. C’est normal que ça soit des questions qui intéressent tout le monde parce que tout le monde veut du foncier, tout le monde veut avoir son propre chez soi. Mais tout le monde ne peut pas bénéficier si l’espace qui est dévolu ne peut pas satisfaire tout le monde», a fait savoir Mamadou Guèye



«Aujourd’hui, on a des prétentions qui dépassent les possibilités. On a des prétentions, elles peuvent être légitimes ou pas, mais elles dépassent les possibilités qu’on a. Donc, qu’est qu’il y a possibilité de faire ? C’est de s’asseoir autour d’une table et de se dire "soyons raisonnables", acceptons le fait que tout le monde ne peut pas être satisfait. Maintenant, acceptons également qu’il y a des prétentions légitimes auxquelles on ne peut pas se dérober et on essaie de s’accommoder de ces prétentions-là», a encore expliqué le directeur des Domaines.



Mais, ajoute-t-il, «il y a également un projet de développement pour le Sénégal. Pour le foncier que l’on a, il faut que nos sous-sols et nos terres soient exploités par des gens qui peuvent l’exploiter. Si on veut que notre littoral soit beau, qu’il soit attrayant, il faut que l’on ait des projets structurants. Ce qu’on a aujourd’hui sur la corniche, c’est beau à voir, mais ça c’est des projets structurants et il faut un plan d’aménagement et qu’on accepte que sur cette zone qu’il y ait des hôtels, sur une autre, on va mettre des habitations, sur telle autre on va mettre des équipements, de sorte que l’harmonie puisse être palpable sur un plan d’aménagement global».



Puis, Mamadou Guèye de renseigner qu’en le nommant comme directeur des Domaines, le chef de l’État lui avait dit qu’il était préoccupé par les contentieux fonciers et que l’une de ses premières missions serait de faire le maximum pour qu’on ait le minimum de contentieux possibles. C’est-à-dire, que s’il y a des contentieux quelque part, que l’on privilégie les populations autochtones dans la mesure de toutes les possibilités.



Dans le même sillage, le directeur des Domaines d’informer : «on a également un rêve pour le Sénégal, on veut que les espaces qui peuvent être aménagés et qui peuvent rendre notre cadre de vie meilleur, que ces espaces-là puissent être exploités à bon escient. Donc, il faut juste une harmonie, pour que les populations puissent être logées décemment, mais aussi, que l’on puisse avoir des projets d’envergure».



Concernant la demande d’annulation des attributions sur le littoral de Guédiawaye, le directeur des impôts de dire : «il y a toujours des demandes qui vont dans un sens ou dans un autre, il y a toujours des prétentions, contradictoires même, sur les mêmes assiettes foncières. Comme je l’ai dit, le foncier, il y a un attachement presque filial de la personne au foncier. Donc, c’est normal que des populations de Guédiawaye qui estiment que ce foncier leur appartient aient leurs prétentions, c’est normal. Mais également, nous administration, c’est de notre rôle de dire que "vous, vos prétentions fussent-elles légitimes, ne peuvent pas être satisfaites à 100%".



Donc, discutons, trouvons un compromis dynamique qui permet d’arranger tout le monde, que les populations de Guédiawaye puissent avoir accès au foncier de Guédiawaye, mais également, que d’autres citoyens sénégalais puissent également faire d’autres projets qui rendent l’ensemble meilleur. Parce qu’on ne peut pas faire un lotissement où il n’y a que des habitations, ce n’est pas possible», fait savoir le directeur des Domaines.

