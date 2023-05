"Mamadou Guèye : Un homme politique engagé et véridique au service de la résolution des problèmes fonciers" Mamadou Guèye est un homme politique sénégalais qui a récemment été nommé Directeur des Domaines. Il est connu pour son sérieux, sa véridicité et son engagement à résoudre les problèmes fonciers. Il est particulièrement actif dans la région de Thiaroye Djiddah Kaw, où il est très présent et apprécié.



Mamadou Guèye est né en 1978 à Guéoul, entre Kébémer et Louga, au Sénégal. Il a obtenu son Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) en 1990 à l'école Lansar A de Pikine. En 1994, il a obtenu son Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) au Collège d'Enseignement Moyen (CEM) Serigne Cheikh Anta Mbacké, anciennement connu sous le nom de Canada de Pikine. En 1997, il a obtenu son Baccalauréat au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. En 2000, il a obtenu sa licence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

Après son cursus universitaire, Mamadou Guèye a poursuivi ses études en France, où il a obtenu une maîtrise en sociologie en 2002 à l'université Paris 8. En 2005, il s'est distingué en tant que major de sa promotion parmi les 32 élèves inspecteurs de la section Impôts et Domaines à l'École nationale d'administration (ENA), anciennement connue sous le nom d'ENAM.



Au cours de sa carrière, Mamadou Guèye a accumulé une riche expérience professionnelle. En 2006, il a commencé à travailler au service des impôts à Dakar-Plateau, puis a été affecté au service des Grandes Entreprises en 2007. De 2007 à 2020, il a effectué des stages en Corée, en France et a également participé à des missions en Afrique du Sud, au Canada, aux Seychelles, en Suisse, au Rwanda et en Angleterre. Il a représenté la direction des Impôts et Domaines dans certaines structures continentales telles que le Forum Africain des Administrations Fiscales. Il a également occupé les postes de Chef de Centre des Fiscaux de Grand Dakar et d'adjoint au directeur de la Législation et de la Coopération Internationale. Depuis novembre 2020, il est chef du centre des moyennes entreprises à la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID).



En plus de sa carrière dans le domaine des impôts et domaines, Mamadou Guèye est également impliqué dans le domaine politique. Il est le président de l'AS Pikine, un club de football basé à Pikine. En 2022, il est devenu maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao.



L'histoire de Mamadou Guèye est marquée par un événement tragique qui a forgé son caractère de battant. Alors qu'il était étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il a été blessé par balle lors

