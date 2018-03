Mamadou Ibra Kane sur le crash de Missirah : "L’appareil Mi17 de l’armée de l'air n’était pas rassurant "

Le journaliste Mamadou Ibra Kane qui avait pris l’hélicoptère qui a crashé le 14 mars dernier à Missirah, deux jours avant, en compagnie d’une vingtaine de passagers dont un ministre direction Ouorossogui, a révélé que l’appareil de l’armée n’était pas rassurant et que s’ils avaient échappé à l’irréparable, c’est juste par la cause du destin et de la chance.

