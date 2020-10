Mamadou Kandji de la CCR décroche son doctorat en Économie avec la mention très honorable Membre fondateur de la Convergence des cadres républicains (CCR) et militant de l’APR de la première heure, Mamadou Kandji force le respect. En effet, ce jeudi, le cadre républicain a soutenu une thèse de doctorat en Économie à la FASEG-UCAD. Sujet de la thèse : Capital immatériel et stratégie de communication financière : cas des sociétés de l’indice BRVM10 sur la période 2015-2017. Après quatre tours d’horloge, le jury, composé du Président Amadou Lamine Dia, Professeur Titulaire, des Rapporteurs Mohamed El Bachir Wade, Professeur Titulaire (Ucad/Faseg), Zakari Yaou Kaka, Professeur Agrégé (Université de Bamako) et Ndiouma Ndour, Professeur Agrégé (université Assane Seck / Ziguinchor) et du Directeur de recherche, Mahmoudou Bocar Sall, Professeur Agrégé, lui a décerné la mention très honorable.



