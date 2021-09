Mamadou Kassé: "Cette nouvelle coalition de l’opposition, est une coalition de show et de pression" "Cette nouvelle coalition de l’opposition, est une coalition de show et de pression". C'est du moins la conviction de Mamadou Kassé. Lequel pense que Yewwi Askan wi ne peut pas gagner les élections locales de 2022.

