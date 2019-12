Mamadou L. Diallo à Serigne Mbaye Thiam: "Le gouvernement a fait du forcing dans le dossier Suez"

La discussion est ouverte pour le vote du budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, ce lundi, à l’Assemblée nationale. Prenant la parole, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo s’est préoccupé du nouveau contrat signé par l’Etat avec le groupe Suez.



Pour le député de l’opposition, « le gouvernement a fait du forcing dans ce dossier. La dynastie Faye-Sall est toujours en route », a-t-il lancé à l’endroit du ministre Serigne Mbaye Thiam.



Avant de l’interpeller : « J’attends que vous nous disiez qu’est-ce que cela rapportera au peuple sénégalais, à l’Etat sénégalais, au privé sénégalais et au personnel de Suez. Voilà les questions que je vous pose, je sais que vous n’allez pas y répondre parce que depuis le début de cette affaire en séance plénière, vous ne répondez pas ».

