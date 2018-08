Mamadou Lamine Diallo : "Guédiawaye et Pikine se sont mobilisés pour dire non à la dictature de Macky Sall" Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki faisait aussi partie des leaders de l’opposition qui ont marché avec le

Front de Résistance Nationale (FRN), ce dimanche 12 août 2018, en banlieue entre Pikine et Guédiawaye.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Août 2018 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook