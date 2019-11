Mamadou Lamine Diallo: «J’ai dit au juge tout ce que j'en savais»

Convoqué par le doyen des juges, dans le cadre de l'affaire Petro Tim, le député Mamadou Lamine Diallo a été entendu. «Je me disais que c'était lié à l'affaire Petro Tim et c'est bien le cas. J'ai dit ce que j'en savais. J'ai répondu aux questions du Juge. C'est cela l'essentiel. J’espère que la vérité sera dite et que justice sera obtenue », a-t-il indiqué au sortir de son audition.



Mamadou Lamine Diallo a aussi expliqué pourquoi cette affaire lui tient à cœur: «Je me bats pour la gouvernance démocratique des ressources naturelles, en particulier du gaz et du pétrole. C'est pourquoi je suis impliqué dans ce dossier. Parce que j'estime que c'est la seule voie pour éviter la malédiction du pétrole dans ce pays. Et je ne serai satisfait que le jour où la vérité sera dite dans cette affaire et que je sois sûr que le Sénégal évite le chemin de la malédiction du pétrole et du gaz.»

