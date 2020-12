Mamadou Lamine Diallo: « L’industrie confiée à un ministre-junior, sa seule capacité: rassembler des femmes dans des stades » Dans sa question hebdomadaire, le député Mamadou Lamine Diallo affirme que l’industrialisation n’est pas prise au sérieux par Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 09:07 | | 3 commentaire(s)|

D’après lui, seule l’industrialisation peut amener à la création de centaines de milliers d’emplois au Sénégal et satisfaire la demande d’emplois des jeunes, dit-il à Walfgroupe.

.

Mais le plus triste dans l’histoire, pour Mamadou Lamine Diallo, c’est que ce dossier a été confié à un ministre «junior», dont la seule capacité était de rassembler des centaines de femmes dans des stades pour distribuer de l’argent de l’Etat.



Macky Sall prouve qu’il ignore les enjeux de l’industrialisation, a-t-il encore chargé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos