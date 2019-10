Mamadou Lamine Diallo, Mouvement Tekki : "Macky Sall contracte une dette de 6 000 milliards de FCfa

Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a révélé hier, dans le dernier épisode de sa série hebdomadaire d'interpellations du pouvoir, que depuis l'accession au pouvoir de Macky Sall, le Sénégal a emprunté sur le marché international la somme de 6000 milliards de FCfa.



L'État a accumulé "plus de 1000 milliards d'arriérés intérieurs". La preuve, selon Diallo, que le Sénégal croule sous le poids de la dette. Ce qui, croit-il savoir, l'expose à un ajustement structurel. « Ces emprunts ne sont pas de la bonne dette. L'argent étant mal utilisé, d'après ses calculs. ».



Il soutient que sur ces 6000 milliards, il y a en gros 2000 milliards d'investissements utiles (exemple : l'assainissement de Dalifort), 2000 milliards d'investissements mal orientés (exemple : Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio) et 2000 milliards évanouis dans la corruption et les flux financiers illicites.



