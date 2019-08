Mamadou Lamine Diallo, Mouvement Tekki:« Macky Sall veut rayer les opposants des listes électorales »

Le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a révélé dans sa Questekki du mardi 20 Août 2019, que Macky Sall n’a qu’une seule stratégie. Il s’agit de celle consistant à rayer les opposants des listes électorales.



« Jamais deux sans trois. Après Karim Wade et Khalifa Sall, c’est Abdoul Mbaye qui est visé. Le condamner dans une Cour d’appel après une relaxe en première instance, à un an de prison avec sursis, n’a pour seul objectif que de le rayer des listes électorales et de l’empêcher d’être candidat à des postes électifs », a relevé le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo.



D’après l’économiste, la méthode politique de Macky Sall doit être démasquée. L’actuel président de la République, regrette-t-il, veut obtenir des condamnations d’opposants, utiliser le parrainage corrompu pour les autres et la justice pour confisquer le pouvoir.



Ce sera bientôt, promet-il, le tour de membres jugés récalcitrants de sa majorité factice. Macky Sall va foncer vers l’émirat gazier. Et, les sorties publiques de son fils qu’il organise, participent de cette stratégie.



Le capital social, les institutions et les règles qui les régissent, sont déterminantx dans le développement économique et social des peuples. Cherchant à changer la nature de l’Etat en émirat, Macky Sall plongera le pays dans la malédiction du pétrole.











