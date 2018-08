Mamadou Lamine Diallo : "Si Macky Sall avait laissé ce qu'il avait trouvé en 2012, on n'aurait pas aujourd'hui 85 candidatures" Comme prévu, le Front national de résistance (FNR) a attaqué devant la Cour Suprême l’arrêté du MINT et déposé un recours pour l’annulation de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur pour notamment : l’illégalité de l’existence de 2 modèles de fiches de collecte de parrainages et l’illégalité de l’absence de la mention signature sur la fiche numérique.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Août 2018 à 21:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook