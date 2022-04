Mamadou Lamine Diallo accuse grave : «Il y a un marché des parrainages.... son prix varie entre 5 à 10.000 Cfa»

Le parlementaire, Mamadou Lamine Diallo, a encore axé sa réflexion sur la question du parrainage : «La pratique du parrainage est horrible et honteuse. Nos données personnelles seraient dans la rue. Cela ne semble gêner personne, encore moins notre société civile bien-pensante. Il y a un marché des parrainages, le prix du parrainage varie de 5 à 10.000 francs par carte d’identité ou par signature, en fonction de la quantité souhaitée».



Dans ce sillage, il ne lâche pas prise : «Pourtant, pour appliquer la loi électorale qui demande de mettre à disposition le fichier électoral auprès des formations politiques aux élections territoriales, on avait enlevé du fichier toutes les données personnelles, sauf le numéro de la carte d’électeur sur recommandation de la commission des données personnelles de Mme Awa Ndiaye».



Mamadou Lamine Diallo de préciser que la commission ne dit rien lorsque les formations politiques recueillent les données personnelles de nos compatriotes partagées dans des fichiers; elle ne dit rien quand le gouvernement de Macky Sall donne les données personnelles aux Malaisiens pour faire les cartes d’identités Cedeao».



Le parlementaire de finir par une troisième observation : «La commission, en précisant qu’elle ne dit rien quand la banque des données de l’Adie est confiée à la Chine pour gestion». Mamadou Lamine Diallo remet ses habits d’économiste et nous met au parfum en soutenant que le Fmi nous apprend que les recettes budgétaires attendues du pétrole et du gaz seront de 1% du Pib ; moins de 150 milliards par an, au moment où le service de la dette par rapport aux recettes dépasse les bornes.»

Tribune