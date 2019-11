Mamadou Lamine Diallo après son audition : « j’ai dit ce que je savais » Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a été le premier à passer devant le doyen des juges ce lundi, dans l’enquête relative à l’affaire Petro Tim. A sa sortie d’audition le député de l’opposition à l’Assemblée nationale n’a pas affiché un gros enthousiasme.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

A la question ‘’êtes-vous confiant’’, Mamdou Lamine Diallo a simplement répondu, « je ne sais pas », à la RFM.

Et de poursuivre, « j’ai dit ce que je savais. On verra bien ». Toutefois, met-il en garde, « il faut éviter que le Sénégal souffre de la malédiction du pétrole ».



