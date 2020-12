Mamadou Lamine Diallo "bombarde" Moustapha Niasse

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

Apparemment, le député Mamadou Lamine Diallo s’est remis de sa maladie. Testé positif à la covid-19, le président du mouvement Tekki a porté l’estocade à Moustapha Niasse, qui avait évoqué le nom de son père lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale, souligne "L'As". Ce qui semble choquer le parlementaire. Il a appelé au passage son combat pour que le peuple, à travers les députés, participe à la gouvernance des ressources naturelles, comme le Président Macky Sall a inscrit dans la constitution que ces ressources appartiennent au peuple. Avant de tirer à boulets rouges sur Moustapha Niasse. Selon Mamadou Lamine Diallo, le président de l’Assemblée nationale ne veut pas en tirer toutes les conséquences. Il rappelle que le peuple, ce n’est pas l’Etat. C’est plus que l’Etat, dit-il.



A l’en croire, les représentants du peuple à l’Assemblée nationale ont leur mot à dire sur la gestion de ces ressources. Il dit mener ce combat de principe de la gouvernance démocratique, au nom du peuple des Assises nationales. A l’en croire, c’est ce que ne supporte pas Moustapha Niasse. Pour lui, Niasse n’aime pas la démocratie et il pense être au-dessus des lois et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Toutefois, il a tenu a préciser qu’il n’a pas un problème personnel avec lui. Il estime que dans une diatribe haineuse inexplicable, Niasse a laissé remonter un fond de lui-même. Avant d’ajouter qu’il n’est en rien responsable de son échec personnel à accéder à la place de Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos