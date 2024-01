Mamadou Lamine Diallo défend Karim Wade: « il m’est difficile de comprendre l’acharnement de Macky, Amadou Bâ et BBY, contre Me Wade et sa famille » Réagissant à la décision du Conseil Constitutionnel invalidant la candidature de Karim Wade, Mamdou Lamine Diallo dans un post sur X, défend farouchement Karim Wade ! « il m’est difficile de comprendre l’acharnement de Macky Sall, de Amadou Ba et de BBY, contre Maitre Abdoulaye Wade et sa famille ! », a-t-il martelé. Son post.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Franchement, il m’est difficile de comprendre l’acharnement de Macky Sall, de Amadou Bâ et de BBY, contre Maître Abdoulaye Wade et sa famille.



Karim Wade a fait preuve de courage patriotique en renonçant à sa nationalité française acquise, de façon involontaire, à sa naissance, de par sa mère.



La lutte pour le renforcement de l’Etat de droit, se poursuit. #MldTekki2024



