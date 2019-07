Mamadou Lamine Diallo juge l’arrestation de Guy Marius Sagna, injuste A sa sortie des locaux de la Brigade des affaires générales (BAG) de la

DIC, le député Mamadou Lamine Diallo a profité de sa déclaration à

la presse, pour dénoncer de l’arrestation de l’activiste Guy Marius

Sagna.

Il juge injuste cette arrestation. Après avoir lu les commentaires du

président de «Frapp/France Dégage», M. Diallo trouve qu’il n’y a pas

de quoi fouetter un chat. A l’en croire, les autorités ont agi ainsi pour

divertir et faire oublier la lutte dans l’affaire Petro-Tim.

Il réclame la libération de Guy Marius Sagna puisque, dit-il, ses

opinions démontrent la vitalité démocratique du pays et en

particulier, de sa jeunesse.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 01:24



