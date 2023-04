Mamadou Lamine Diallo, keader du Mouvement Tekki : «Ce troisième dialogue vise à faire entériner le projet d’émirat gazier…» « Ce troisième dialogue vise à faire entériner le projet d’émirat gazier ou la présidence à vie de Macky Sall et à récupérer les politiciens soumis ou terrorisés, à détruire le Pastef et à isoler le Crd Tekki», a déclaré Mamadou Lamine Diallo.

« Malgré la prestance de la fête religieuse, les familles ont fait face aux prix pour faire plaisir aux enfants, notamment. Le constat est là ! Tout a augmenté, et surtout la viande de poulet, de bœuf et le poisson devenu rare. Si Amadou Bâ avait payé les arriérés dus aux entreprises locales, il aurait distribué du pouvoir d’achat et soutenu la consommation des familles. Hélas !



Ce n’est pas son objectif, c’est la classe moyenne supérieure qui l’intéresse et surtout, ses finances publiques sont au plus bas. Il paie les salaires et la dette extérieure, et pour le reste, il prie le Bon Dieu et se tourne les pouces sans bureau. On peut lui confier le Sport et l’Élevage sans problème, il n’a rien à faire.



Le régime Bby est engagé dans un coup d’État électoral en 2024, pour instaurer l’émirat gazier de Macky Sall, dans lequel, chaque composante aura une petite place. Le premier dialogue préparé par Oumar Sarr avait pour but de libérer Karim Wade et de l’exiler au Qatar.



Le deuxième dialogue politique était destiné à coopter Idrissa Seck et Oumar Sarr dans l’attelage du régime.



Ce troisième dialogue est de faire entériner le projet d’émirat gazier ou la présidence à vie de Macky Sall et de récupérer les politiciens soumis ou terrorisés, détruire le Pastef et isoler le Crd Tekki», a déclaré Mamadou Lamine Diallo.











