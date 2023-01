Mamadou Lamine Diallo, sur l’électricité «L’Assemblée nationale doit enquêter pour vérifier les surcoûts dans l’importation du charbon»

Le parlementaire Mamadou Lamine Diallo s’intéresse à la question de l’électricité. Dans cette dynamique, il livre des informations : «Les subventions à la Senelec venant de l’État ont tourné vers 300 milliards par an ces dernières années. Elles se justifient par le gouvernement par le prix élevé à l’importation du combustible, le diesel ou le fuel lourd, notamment.



Ne voulant pas répercuter ce prix à l’importation sur le tarif de l’électricité servi au consommateur, le gouvernement paie le manque à gagner à la Senelec. Cela suppose que le prix à l’importation du combustible est le meilleur prix possible et c’est le travail de la Senelec et de la Sar».



L’auteur de questekki de rajouter qu’en 2012, compte tenu du prix élevé des produits pétroliers, Macky Sall avait décidé de lancer une centrale à charbon à Sendou Bargny, un projet du régime de Maître Wade, malgré l’opposition des environnementalistes et des populations pour des raisons liées à la pollution à en croire toujours l’économiste de formation.



«La centrale à charbon est sur le réseau depuis 2021 et vend de l’électricité à la Senelec. Son prix de vente est lié au prix d’importation du charbon. Plus celui-ci est élevé, plus le coût de l’électricité augmente et alors les subventions pour maintenir le prix au consommateur augmentent. Et c’est l’argent du contribuable.



En guise de conclusion, Mamadou Diallo de faire une recommandation, il estime que l’Assemblée nationale doit enquêter pour «vérifier les surcoûts dans l’importation du charbon dont parle Cheikh Yérim Seck dans son livre, avant de terminer par dire que cette affaire est grave.

